Reklama Gillette oburzyła setki tysiące przedstawicieli płci męskiej

Obietnica Gillette, że będzie walczyć z „toksyczną męskością” i promowanie prawdziwie męskich zachowań nie przypadły do gustu tysiącom przedstawicieli płci męskiej na całym świecie.

Najnowsza reklama Gillette, znanej marki skierowanej przede wszystkim do przedstawicieli płci męskiej oburzyła setki tysięcy internautów, których wielu nazywa się aktywistami praw mężczyzn. Co takiego w reklamie jest oburzające?

Reklama przedstawia pozytywne wzorce męskości, równocześnie krytykując molestowanie seksualne, protekcjonalne traktowanie kobiet na gruncie zawodowym czy używanie siły do rozwiązywania problemów (na przykładzie tolerowania bójek wśród dzieci) oraz inne negatywne zachowania kojarzone głównie z płcią męską i będące często sugerowane jako wzorce męskości. W zamian promuje traktowanie ludzi, niezależnie od płci z szacunkiem i rozwiązywanie problemów za pomocą innych rozwiązań niż siła. W puencie klipu słyszymy, że „chłopcy, którzy patrzą dziś, są mężczyznami jutra". Cała kampania prowadzona jest pod wariacją hasła Gillette „The Best Men Can Get" (najlepsze dla mężczyzny) – „The Best Man Can Be".

Klip, oraz deklaracje koncernu Procter&Gamble, właściciela marki dotyczące przeznaczania środków na kampanie równościowe, natychmiast oburzyły tysiące internautów uważających najwyraźniej, że każde zachowanie mężczyzn można tłumaczyć stwierdzeniem, że „mężczyźni zawsze będą mężczyznami", a nieodłączną częścią męskości są takie zachowania jak bullying, molestowanie seksualne czy traktowanie kobiet w pracy jako ozdoby. W komentarzach pod klipem możemy się dowiedzieć, że internauci rezygnują z Gillette „bo dopuścili politykę", że Gillette „niszczy sobie reputację". Bez problemu można nawet znaleźć głosy, że reklama ta jest „atakiem na mężczyzn".

Krytyka pojawiła się także na Twitterze, którego użytkownicy ostro krytykują Gillette za stwierdzenie, że mężczyźni nie muszą używać siły do rozwiązywania problemów czy molestować seksualnie kobiet.

I've used @Gillette razors my entire adult life but this absurd virtue-signalling PC guff may drive me away to a company less eager to fuel the current pathetic global assault on masculinity.

Let boys be damn boys.

Let men be damn men. https://t.co/Hm66OD5lA4 — Piers Morgan (@piersmorgan) 14 stycznia 2019

Pojawiają się jednak także głosy rozsądku, takie jak ten, który wprost stwierdza, że reakcje internautów pokazują, jak bardzo taka reklama jest potrzebna.

The comments under the @Gillette toxic masculinity ad is a living document of how desperately society needs things like the Gillette toxic masculinity ad.



Seriously: if your masculinity is THAT threatened by an ad that says we should be nicer then you're doing masculinity wrong. — Andrew P Street (@AndrewPStreet) 15 stycznia 2019

Reklama oburzyła również polskich internautów płci męskiej. Również Polacy nawołują do bojkotu Gillette i oburzają się, że „reklama stygmatyzuje mężczyzn pokazując jeden negatywny stereotyp". Również wśród polskich internautów pojawiają się głosy rozsądku.

„Jeżeli takie filmiki są w stanie uderzyć w waszą męskość, to mam dla was złą wiadomość" – zauważył ironicznie jeden z użytkowników Wykop.pl.

Procter&Gamble to jeden z największych koncernów produkujących artykuły higieniczne i kosmetyczne. Należą do niego marki Gillette, Head&Shoulders, Always, Pampers czy Ariel oraz wiele innych.