Kolejny wyciek. Ujawniono rozmowę premiera Morawieckiego z szefem PIE

Jak czytamy w ujawnionej rozmowie, premier miał rozważać zlecenie polskim centrom badawczo-rozwojowym przeprowadzenie testów leku zapobiegającego ciężkiemu przebiegowi COVID-19, podobnie jak uczyniono to niedawno w Wielkiej Brytanii. Według wymiany e-maili, dyrektor PIE podszedł jednak do sprawy sceptycznie.

Arak miał napisać Morawieckiemu, że „nie chce siać zbytniego defetyzmu”, ale „w ramach RWPG Rosja właśnie miała specjalizacje B+R, a my produkowaliśmy leki generyczne - tak jak teraz tylko centra B+R są we Francji, Niemczech i UK”. Szef PIE miał stwierdzić także, że „nie mamy kim w Polsce tego zorganizować”, „nawet jakbyśmy dali 1,7 mld dol., czyli tyle, ile dostał Jasnen i AstraZeneca w USA, to i tak mielibyśmy poddostawców badawczych w innych krajach”.

Dodał, że obawia się, iż „deklaracja taka, choć słuszna, spotka się raczej z atakiem, bo mamy już sukces »polskiego grafenu«, »polskiego auta elektrycznego« i »polskiej elektrowni atomowej”.