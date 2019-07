Przeglądarka Google'a pomoże omijać paywalla

Wszystko przez nową funkcjonalność, jaka zostanie udostępniona użytkownikom. Chodzi o zmodyfikowany tryb incognito. Obecnie serwisy z płatnymi informacjami potrafią rozpoznać czytelnika, który korzysta z takiego trybu przeglądania sieci. W sytuacji, gdy próbuje on obejść paywall i przeczytać np. więcej artykułów na stronach z newsami niż w wersji darmowej udostępnia internautom wydawca, jest blokowany.

Największy odsetek firm oferujących płatny dostęp do treści stanowią wydawcy prasy codziennej. Z analiz wynika, że 69 proc. z nich stosuje różnego rodzaju blokady i ograniczenia w darmowym dostępie do publikowanych w sieci materiałów. W przypadku tygodników to 57 proc.