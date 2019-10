Skandal na wydziale prawa UMCS - masowe ściąganie na egzaminie

Egzamin z uczciwości

Informator gazety twierdzi, że przygotowania do oszustwa zaczęły się jeszcze podczas sesji egzaminacyjnej w czerwcu. Znaczna część studentów zrezygnowała wówczas z podejścia do ustnego egzaminu w pierwszym terminie. Było to niestandardowe, bo we wcześniejszych latach taką decyzję podejmowała znacznie mniejsza grupa. W tym roku chodziło aż o blisko 220 studentów. Woleli zdawać pisemny test, podczas którego łatwiej jest ściągnąć.