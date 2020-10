Gigantyczna strata Lufthansy. To jeszcze nie koniec

W ostatnich miesiącach 2020 Lufthansa zamierza oferować jedynie 25 proc. swojej siatki z czasów sprzed pandemii. Dotyczy to wszystkich przewoźników należących do Grupy LH, w tym Austrian Airlines, Brussels Airlines oraz Swiss.

W trzecim kwartale 2019 niemiecki przewoźnik miał zysk w wysokości 1,3 mld euro. Teraz linia tłumaczy, że tegoroczny wynik w III kwartale i tak nie jest tragiczny, bo strata za miesiące kwiecień – czerwiec była jeszcze głębsza i wyniosła 1,7 mld euro. To powoduje, że wynik za trzy kwartały 2020 jest fatalny i wynosi 4,86 mld euro na minusie. Dla przypomnienia latem niemiecka linia otrzymała pomoc publiczną w wysokości 9 mld euro i zamierza ją spłacić w ciągu trzech lat. To bardzo ambitne zadanie, ponieważ jak informuje Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) ruch lotniczy wróci do poziomu sprzed pandemii dopiero w 2024 roku.

