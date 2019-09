Poderwą się nawet bankruci

Na rynku brytyjskim pospolite ruszenie. Rząd i agencja ruchu lotniczego CAA wynajmują wszystkie dostępne maszyny. Pełne samoloty mają Virgin Atlantic i British Airways. Z odstawienia wracają największe airbusy 380, które nagle, po wyraźnym spadku popytu na obsługiwanych przez nie rejsach, stały się bardzo pożądane. Ale po kryzysie na rynku leasingowym spowodowanym przez uziemienie B737 MAX z dostępem do samolotów gotowych do startu jest trudno. Nie jest wykluczone, że kryzys spowodowany przez upadek Thomasa Cooka pozwoli się poderwać maszynom dwóch francuskich linii XL, która oferowała tanie loty za Atlantyk i właśnie ogłosiła upadłość, oraz drugiej, również francuskiej, Aigle Azur, która uporczywie szuka inwestora i pieniędzy.

„Condor zwrócił się do nas z prośbą o pomoc i dostanie ją jak każda inna firma" – napisały we wspólnym oświadczeniu niemieckie landy. Pojawiły się także pogłoski, że przejęciem Condora ponownie zainteresowana jest Lufthansa, która podchodziła już do zakupu tej linii w maju 2019 roku. Rano we wtorek nie wiadomo było, czy będzie zainteresowana całą linią, która ma dość wysłużone samoloty (A321, A 330), czy wyłącznie jej działkami czasowymi startów i lądowań (tzw. slotami) na lotniskach. Ostatecznie późnym popołudniem we wtorek okazało się, że największy niemiecki przewoźnik wyklucza jakiekolwiek przejęcia całych linii lotniczych.