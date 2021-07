Pandemiczna strata LOT. Gigantyczna suma

Rok wcześniej w rekordowym dla branży roku 2019 był to zysk netto w wysokości 68,9 mln złotych. Wynik operacyjny LOT-u za 2020, czyli z przewozu pasażerów i cargo, to 735 mln złotych na minusie. Rok wcześniej był to zysk w wysokości ponad 113 mln złotych. W 2019 roku LOT przewiózł 10,5 mln pasażerów, w 2020 W roku 2020 — 3,1 mln pasażerów w Polsce, a na Węgrzech 490 tys.

