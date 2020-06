Zakazy w międzynarodowym ruchu lotniczym przedłużono do 16 czerwca 2020 r.

Treść nowego rozporządzenia jest tożsama z poprzednio obowiązującym. Rozporządzenie przewiduje zakaz wykonywania na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania samolotów przewożących pasażerów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe, z wyjątkiem lotów samolotów wyczarterowanych przed dniem 15 marca wykonujących loty repatriacyjne, którymi przewożone są osoby powracające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lotów samolotów wyposażonych do 15 miejsc pasażerskich, lotów wykonywanych w interesie publicznym lub interesie państwa oraz czarterowych realizowanych przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich obywateli.

Poniżej dalsza część artykułu