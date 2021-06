Przylatujący z USA znów mile widziani w Europie

Do lotów za Atlantyk przygotowują się także Amrican Airlines i United, które najwięcej zarabiają na przewozach na kierunkach długodystansowych. United zamierza zwiększyć częstotliwość z Chicago do Paryża i przywrócić połączenie Waszyngton- Paryż. Prezes United, Scott Kirby powiedział na spotkaniu z inwestorami, że przewoźnik czeka w pełnej gotowości do wznowienia połączeń sprzed pandemii i z niecierpliwością czeka na znoszenie restrykcji, jakim nadal podlegają rejsy turystyczne. — Niestety jest tak, że granice nadal w wielu krajach są dla nas zamknięte, ale kiedy tylko zaczynają się otwierać pojawia się natychmiastowy popyt. To pokazuje jak ludzie są spragnieni latania. Zwłaszcza, kiedy to otwiera się Europa. Mam nadzieję, że otwieranie tego kierunku nie potrwa zbyt długo — mówi prezes United.