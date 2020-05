Pomoc dla Lufthansy idzie do Brukseli. Stawka to 9 mld euro

Dzisiejsza wartość rynkowa Lufthansy, wynikające z kursu akcji przewoźnika, to 4 mld euro. Ze strony rządu niemieckiego warunkiem udzielenia tego wsparcia jest przejęcie przez państwo łącznie 25 proc. akcji przewoźnika, oczywiście z opcją ich późniejszej sprzedaży. Na razie jeszcze nie jest wiadomo, kiedy ostatecznie miałoby to nastąpić. Wiadomo jednak, że nie wcześniej, niż za 2 lata. Ale to właśnie co do tego zapisu w umowie sankcjonującej pomoc Komisja Europejska ma wątpliwości.

Wiadomo również, że co do finansowego wsparcia największego europejska konkurencja, w tym przede wszystkim Ryanair. Prezes irlandzkiego przewoźnika, Michael O'Leary niejednokrotnie i nie przebierając w słowach krytykował Niemców. Między innymi porównywał konsolidację na rynku europejskim, gdzie Lufthansa jest głównym graczem do „pijanego wujka na weselu spijającego resztki z pustych kieliszków".