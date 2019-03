Przedstawiciele LOT lecą do Boeinga

Instruktorzy latania i szefowie floty w Polskich Liniach Lotniczych LOT lecą na spotkanie z przedstawicielami Boeinga w Renton, w stanie Waszyngton. To tam odstawiane są MAXy nadal produkowane w Seattle.

W najbliższą środę, 27 marca Boeing przedstawi tam liniom lotniczym i agencjom zajmującym się leasingiem samolotów plany jak najszybszego powrotu B737MAX 8/9 do normalnych operacji. Amerykański koncern wysłał takie zaproszenie w poniedziałek, 25 marca rano.

W ostatnią sobotę Boeing spotkał się już z przedstawicielami amerykańskich linii lotniczych, które mają w swojej flocie MAXy: American Airlines, Delty oraz United. Teraz indonezyjska linia Garuda, która wcześniej informowała o rezygnacji z dostaw MAXów ujawniła, że nie wybiera się do Renton, a kilku innych przedstawicieli przewoźników, w tym Lion Aira i Ethiopiana, których maszyny uległy katastrofom zastanawiają się nad sensem uczestniczenia w takim spotkaniu.

Eksploatacja MAXów została zawieszona na świecie od 12 marca, a decyzją amerykańskiej agencji Federal Aviation Administration od 13 marca. Była to reakcja na katastrofę maszyny Ethiopian Airlines z 10 marca, która spadła wkrótce po starcie z Addis Abeby. Wtedy Boeing został zobowiązany do wprowadzeniu zmian w oprogramowaniu MAXów, tak by autopilot nie zmuszał maszyny do opuszczania dzioba wkrótce po starcie. W ostatnią środę FAA otrzymała od Boeinga dokumenty dotyczące nowego oprogramowania oraz modyfikacji szkolenia pilotów i jak podał „Wall Street Journal" skłania się do zaakceptowania zmian.

W opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu Boeing informuje o produktywnym spotkaniu z pilotami i klientami oraz regulatorami ruchu lotniczego w ostatnią sobotę i zapewnia o dalszej bliskiej współpracy przy zmianie oprogramowania i systemu szkoleń.

Po tym spotkaniu American Airlines wydały oświadczenie, że ich MAXy będą uziemione przynajmniej do 24 kwietnia. Dla przewoźników jest to poważne utrudnienie i strata finansowa. American Airlines z tego powodu zmuszone zostały do odwołania z tego powodu 90 rejsów dziennie. A te linie, które zdecydowały się na wynajęcie maszyn zastępczych, aby utrzymać siatkę połączeń (tak zrobił min. LOT) ponoszą średnio koszty 250 tys. dol. miesięcznie.

Tyle, że linie lotnicze nie są w stanie same podjąć decyzji o przywróceniu MAX-ów do latania. To rola regulatorów. W USA jest to FAA, w Europie EASA, a w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego, który wydaje odpowiednią decyzję i przekazuje ją Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Teraz, jak pisze „WSJ" po zmianach wprowadzonych do oprogramowania autopilot w MAXach będzie mniej „agresywny", a cała maszyna łatwiejsza do kontroli. Piloci będą także informowani o tym, że autopilot został włączony, zaś piloci zostaną po raz kolejny pouczeni jak system wyłączyć. Wcześniej system włączał się automatycznie i piloci często o tym nie wiedzieli.

Jak na razie nie zostały oficjalnie podane przyczyny katastrof obydwóch maszyn – indonezyjskiego Lion Air w październiku 2018 i Ethiopian w marcu 2019. Ale wszystko wskazuje na to, że przyczyną był system MCAS, którego zadaniem jest wspieranie pilota w poprawie charakterystyki lotu.

Projektanci 737 MAX musieli zmierzyć się z problemem jaki stwarzały dużo większe silniki, niż w „zwyczajnych" B737. Te silniki właśnie umożliwiają MAXom pokonywanie dłuższych tras, bo są bardzo oszczędne. Ich wymiary stwarzały jednak problem przy konstruowaniu maszyn. Trzeba było je umocować tak, aby miały odpowiednią odległość od ziemi podczas wszystkich operacji na ziemi. Ostatecznie zostały one nieco wysunięte do przodu, podniesione, a przednia goleń samolotu została wydłużona o 20 cm. To przyniosło 15 proc. oszczędność zużycia paliwa. Taki zabieg miał wpływ na manewrowanie samolotem podczas lotu. Jak się okazało MAXy zaczęły „zadzierać" nos, czyli pojawiła się groźba przeciążenia. Wtedy zdecydowano się na wprowadzenie oprogramowania, automatycznie opuszczającego nos maszyny, bez czekania na jakąkolwiek reakcję pilota.