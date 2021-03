Siatka letnich marzeń

W najbliższy weekend wchodzi w życie nowy rozkład połączeń lotniczych. Ale już wiadomo, że niejedno z nich zostanie w najlepszym razie zawieszone.

O tym, dokąd ostatecznie polecimy i kto przyleci do nas, zdecyduje koronawirus. Siatka połączeń na dobre ma się zagęścić w maju, bo wielu przewoźników czeka na rozwój sytuacji. Na przykład Ryanair, planując swoją siatkę letnią z Polski, 90 kierunków z polskich lotnisk przesunął na maj. Wizz Air silną ofertę ma od czerwca. Wprawdzie trochę typowo wiosennych rejsów do Grecji, na Cypr i do Hiszpanii wystartuje na Wielkanoc, ale po świętach zostaną one zawieszone. Poniżej dalsza część artykułu

Na razie, jak wynika z zapowiedzi, z największych polskich lotnisk ma być latem po kilkadziesiąt połączeń. W przypadku warszawskiego Lotniska Chopina ma być ich nawet 130 plus około 70 tras czarterowych i 7 tras all-cargo.

Gęsta Grecja Na razie najbardziej gęsta wydaje się tegoroczna siatka grecka. Będą tam latały nie tylko Wizz Air, Ryanair i Enter Air, ale też LOT. Polski przewoźnik zamierza utrzymać zeszłoroczną wakacyjną siatkę i dorzucić do niej jeszcze kilka nowych kierunków. Wiadomo, że LOT poleci na wyspy greckie (na 13 lotnisk), do Hiszpanii, Palermo, Neapolu do Olbii i na Maltę. Z kierunków długodystansowych: do Chicago, Delhi, Kolombo, Newark, Nowego Jorku, Seulu, Tokio i Toronto. A z czarterowych: Malediwy, Madagaskar, Curacao, Mombasa, Zanzibar, Punta Cana i Puerto Plata na Dominikanie. Jak mówi Michał Fijoł, wiceprezes LOT ds. handlowych, w tym roku linia ma ambicję przewiezienia miliona pasażerów na kierunkach turystycznych. Na trasach najbardziej obłożonych będą latały boeingi 737 MAX. We środę, 24 marca, pierwszy MAX poleciał do Oslo.

Z kierunków regularnych sprzed pandemii w tym roku raczej nie wrócą Singapur, Miami, Los Aangeles oraz Pekin. Te połączenia mogą być przywrócone dopiero w 2022 roku.

Powoli będzie wracał ruch na krakowskim lotnisku Balice. Prognozy wskazują, że w tym roku odprawionych ma zostać 4,25 mln pasażerów. To nadal o połowę mniej niż w 2019. W siatce pojawił się tam Zanzibar (liniami Flydubai z przesiadką w Dubaju), Chorwacja (np. do Splitu 2 razy w tygodniu), Grecja oraz Cypr.

Gdańskie lotnisko w tym roku latem ma zaoferować 72 połączenia do 18 państw na 61 lotnisk (w tym cztery w Polsce). Jako pierwszy ruszy z letnią siatką Wizz Air – 3 kwietnia z rejsami do Larnaki na Cyprze i do Billund, gdzie od najbliższego weekendu otwarty będzie park rozrywki Legoland (wstęp dla dorosłych, czyli od 15 lat w górę, tylko z negatywnym wynikiem testu na Covid-19).

W letnim rozkładzie z Wrocławia znajdą się prawdopodobnie: Zadar, Alicante, Malaga, Teneryfa, Girona pod Barceloną, Faro, Palermo, Neapol, Kreta, Larnaka, Bari, Burgas Londyn, Oslo, Kijów. Na ostateczną listę trafią także połączenia obsługiwane przez linie sieciowe i czartery. Wiele wskazuje więc na to, że latem siatka połączeń będzie podobna do rozkładów znanych z lat ubiegłych. – Robimy wszystko, aby oferta była jak najbardziej zróżnicowana i zawierała zarówno kierunki wakacyjne, jak i biznesowe. Wszystko jednak zależy od rozwoju sytuacji – zapewnia Dariusz Kuś.

W Poznaniu cieszą się z połączenia Ryanaira do Wenecji i czekają na letnią siatkę LOT. Lotnisko w Szymanach będzie miało dwa połączenia krajowe z Krakowem i Wrocławiem. Czasowo zawieszone są tam rejsy do Dortmundu i Londynu. Ale mają wrócić latem.

Kryzysowe ceny Ta siatka więc teoretycznie wygląda interesująco. Pytanie jednak, ile z niej uda się zrealizować. Ceny są dopasowane do kryzysowych warunków i dążenia do wypełnienia samolotów. Za 400 złotych można polecieć z Polski do portów europejskich. 2 tysiące złotych wystarczą na większość rejsów długodystansowych. Te ceny, plus gwarancja zwrotu pieniędzy, mają zachęcać do wcześniejszego kupowania biletów.

– Ale nie ma co się łudzić. Linie lotnicze na całym świecie nadal cierpią z powodu kryzysu i popyt na podróże obudzi się nie wcześniej niż w 2024 roku – powiedział Martin Hallmark, wiceprezes Moody's, agencji oceny wiarygodności kredytowej. Taką samą prognozę mają Euler Hermes i Allianz.