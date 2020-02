Koronawirus: Korea Południowa wstrzymuje loty do miasta Daegu

Dwie południowokoreańskie linie lotnicze Korean Air Lines i Asiana Airlines poinformowały, że wstrzymują wszystkie loty krajowe do miasta Daegu - czwartego najwiekszego miasta w tym kraju - z powodu dużej liczby zachorowań na koronawirusa - informuje agencja Reutera.

Korean Air zdecydowała, ze wstrzymuje wszystkie loty do 28 marca, a Asiana do 9 marca.

Koreańskie władze ogłosiły Daegu i sąsiednie miasto Czeongdo "specjalną strefą", do której wysłano lekarzy wojskowych oraz dodatkowy personel medyczny. Mer Daegu zaapelował do mieszkańców, by w miarę możliwości nie wychodzili na zewnątrz.