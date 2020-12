Wkrótce nigdzie nie polecimy bez testu na COVID-19

Ryanair reklamuje swoją letnią ofertę zachętą do szczepień przeciwko COVID-19. Jak na razie jednak kolejne kraje wprowadzają obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19 zrobionego nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem.

Ten obowiązek, jako wsparcie popytu na lotnicze podróże w pełni popiera Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Organizacja ta uznała, że testy z powodzeniem mogą zastąpić kwarantanny, które zniechęcają teraz do podróży. Poniżej dalsza część artykułu

Od 29 grudnia wejście na pokład holenderskich linii KLM będzie możliwe jedynie z negatywnym wynikiem testu wymazowego PCR na COVID-19, jedynego dostępnego obecnie na rynku dającego wysokie prawdopodobieństwo prawidłowego wyniku. Dzień później taki obowiązek wprowadzą Turkish Airines. A ponieważ ten obowiązek wprowadziły nie linie, tylko rządy Turcji i Holandii, oznacza to, że już wszyscy pasażerowie, obojętnie jakich przewoźników latających do tych krajów, mają obowiązek wykazania się negatywnym wynikiem testu. Negatywny wynik testu jest niezbędny przy większości podróży lotniczych po Stanach Zjednoczonych oraz w korytarzu powietrznym łączącym Singapur z Hongkongiem. W Europie pionierem testów przed odlotem jest niemiecka Lufthansa, która wprowadziła program „COVID-19 free flights”, początkowo pomiędzy Frankfurtem, Monachium i Hamburgiem oraz Duesseldorfem. Bez negatywnego wyniku testu nie polecimy z Wielkiej Brytanii, Holandii czy Włoch do USA. Te trzy kraje otworzyły wcześniej korytarze powietrzne z dwoma portami amerykańskimi: w Atlancie i Nowym Jorku.

Pomysł powrotu do testów pojawił się po tym, jak w Londynie i południowo-wschodniej Anglii wykryto mutację wirusa COVID-19. Teraz obowiązek testowania wprowadzają kolejne linie i wszystko wskazuje na to, że wkrótce będzie to powszechny obowiązek.

Późnym wieczorem w ostatnią sobotę, 26 grudnia o obowiązku wykazania się negatywnym wynikiem testu poinformowały władze tureckie. Obowiązek ten zostanie wprowadzony od 30 grudnia, czyli osobom, które postanowiły spędzić w tym kraju Nowy Rok, daje jeszcze czas przeprowadzenia testu PCR. I nie są od niego zwolnieni podróżujący przez Stambuł w tranzycie, bo bez testu pasażer nie wjedzie na pokład Turkish Airlines ani żadnego przewoźnika lecącego do Turcji. Nie podlegają mu dzieci do lat 6, a według obecnych przepisów będzie obowiązywał do 1 marca 2021 i dotyczy wszystkich wjeżdżających na teren tego kraju, a więc także drogą lądową bądź morską.