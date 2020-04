Lufthansa traci milion euro na godzinę

Pandemia koronawirusa znacznie bardziej dotkliwie uderza w Lufthansę, niż początkowo przypuszczano. Szef koncernu mówi o największym wyzwaniu w 65-letniej historii niemieckich linii lotniczych.

Kryzys spowodowany koronawirusem potrwa „znacznie dłużej, niż moglibyśmy sobie wyobrazić jeszcze kilka tygodni temu", powiedział szef Lufthansy Carsten Spohr w przesłaniu wideo do pracowników koncernu. Co godzinę Lufthansa traci ze swoich rezerw płynności „około miliona euro": „Dzień i noc. Tydzień po tygodniu i prawdopodobnie także miesiąc po miesiącu".

Tym samym jest do przewidzenia, że „także my nie będziemy w stanie przetrwać tego trwającego coraz dłużej kryzysu bez wsparcia ze strony państwa”, przyznał Spohr. Mimo to jest optymistyczny, że rozmowy koncernu „w Bernie, Berlinie, Brukseli i Wiedniu” doprowadzą do pozytywnych rezultatów. Ze względu na swoje spółki zależne Swiss, Brussels Airlines i Austrian Airlines Lufthansa negocjuje pomoc państwa nie tylko w Niemczech, ale również w Szwajcarii, Belgii i Austrii.

Walka o przyszłość Spohr podziękował pracownikom, że „jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym wyjątkowym kryzysem dysponując wysokimi rezerwami finansowymi wynoszącymi ponad cztery miliardy euro”. Jest to możliwe „dzięki dobrej pracy was wszystkich w ciągu ostatnich lat”. Zaznaczył przy tym, że jednak część tych rezerw należy „do naszych klientów, którzy już zapłacili za loty zaplanowane na najbliższe miesiące”. Dzięki radykalnemu ograniczeniu ruchu lotniczego i licznym działaniom oszczędnościowym, takim jak wprowadzenie skróconego czasu pracy, Lufthansa już „masowo” zredukowała koszty. Ale z drugiej strony ma do dyspozycji zaledwie ułamek swoich zwykłych, dziennych wpływów. „Nasza Lufthansa walczy o swoją przyszłą pozycję”, powiedział szef koncernu. „Bez wątpienia jest to największe wyzwanie, jakie musieliśmy pokonać w naszej 65-letniej historii”. Lufthansa poinformowała we wtorek, że z powodu kryzysu kończy działalność podlegającej jej niskokosztowej linii Germanwings i zmniejsza swoją flotę o ponad 40 samolotów. Dla 87 tys. ze 135 tys. pracowników na całym świecie już zarządziła skrócony czas pracy albo go planuje. Tym samym dotyczy to blisko dwóch trzecich pracowników koncernu.