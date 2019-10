Skandal w EasyJet. Kazano Szkotce udać się do „ambasady” w Londynie

Tani brytyjski przewoźnik znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak jego pracownicy potraktowali Szkotkę Carrie Ruxton, która miała wykupiony bilet na lot z Londynu do Szkocji. Kobieta wybrała się w lipcu na wakacje z dziewięcioletnią córką do stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie podczas spaceru po Covent Garden skradziono jej torebkę, w której miała wszystkie dokumenty, w tym dowód osobisty i prawo jazdy, a także kartę kredytową i gotówkę.

Jak donosi „The Independent”, Szkotka zgłosiła sprawę policji, która zapewniła ją, że będzie mogła wsiąść do samolotu bez konieczności okazywania dowodu, wystarczy, że poda na lotnisku numer referencyjny przestępstwa.

Kobieta skontaktowała się przed lotem z biurem obsługi klienta EasyJeta, by mieć pewność, że zostanie dopuszczona na pokład. Tam spotkała ją niemiła niespodzianka. Powiedziano jej bowiem, że nie ma możliwości wsiąść do samolotu bez ważnego dokumentu ze zdjęciem i polecono jej, by skontaktowała się ze swoją „ambasadą w Londynie”.

Problem w tym, że nie istnieje coś takiego, jak szkocka ambasada w Londynie, jako że mieszkańcy Szkocji są obywatelami Wielkiej Brytanii. Kiedy kobieta zwróciła na to uwagę pracownikowi EasyJeta, usłyszała tylko w odpowiedzi to samo – by zwróciła się do swojej „ambasady” albo urzędu paszportowego. Nie pomogło jej powoływanie się na słowa funkcjonariuszy policji ani fakt, że była obywatelką Wielkiej Brytanii. Kobieta udała się więc do urzędu paszportowego (choć jej paszport leżał bezpiecznie w jej domu w Szkocji), tam jednak usłyszała, że urzędnicy nie mogą nic zrobić, ponieważ „nie zgubiła swojego paszportu i nie potrzebowała dowodu, by wrócić do Szkocji”. Czego pracownicy EasyJet jednak nie rozumieli.