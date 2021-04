Zameczek noblistki. Olga Tokarczyk kupiła willę

Willa, zwana też zameczkiem, jest datowana na 1886 rok. Jej pomysłodawcą, a później mieszkańcem, był Georg Rose z rodziną, od 1881 do 1907 r. wydawca gazety i wydawnictwa „Der Hausfreund" („Przyjaciel domu"). Prowadził też drukarnię. Przed budynkiem znajduje się pomnik Gutenberga, wynalazcy powielania książek metodą drukowaną.

Gmina Nowa Ruda to „mała ojczyzna" wybitnej pisarki. Tu, w Krajanowie, znajduje się jeden z jej adresów, a także jej książek oraz bohaterek. Od 2015 r. gmina gości zainicjowany przez Tokarczuk letni Festiwal Góry Literatury, odbywający się u podnóża Gór Sowich i we Wzgórzach Włodzickich. Planowane jest włączenie willi w program imprezy.

Gmina zaprasza również do wytyczonych w okolicy Krajanowa kilku literackich szlaków pieszych. „Z domu dziennego do domu nocnego" jest jedną z ulubionych tras wędrówek pisarki. To szlak inspirowany fragmentami tekstów lokalnych twórców. Trasa swój początek ma w Krajanowie przy Sali Wiejskiej, a kończy się w Bartnicy przy Trójpańskim Kamieniu. Podczas wędrówki można przystanąć, aby zapoznać się z tablicami, które zawierają fragmenty tekstów.