Emmanuel Carrere otrzymał Nagrodą Księżnej Asturii.

Autor m. in. bestselera „Królestwo”, który tylko we Francji rozszedł się w 300 tys. egz. - został uhonorowany Nagrodą Księżnej Asturii za „dzieło bardzo osobiste, tworzące nową przestrzeń ekspresji, w której zaciera się granica między rzeczywistością a fikcją”. Według przewodniczącego kapituły i dyrektora Hiszpańskiej Akademii Królewskiej, Santiago Munoz Machado, Emmanuel Carrere maluje „przenikliwy portret współczesnego społeczeństwa” i „wywarł znaczący wpływ na współczesną literaturę”.

W Polsce książki nagrodzonego pisarza ukazują się nakładem Wydawnictwa Literackiego. To m. in. „Limonow”, „Dobrze jest mieć dokąd pójść” i najgłośniejsze “Królestwo”. Tylko we Francji sprzedało się ponad 300 tysięcy egzemplarzy. To dzieło o początkach chrześcijaństwa, religijnej ekstazie i utracie wiary. Carrere dwadzieścia lat temu przeżył religijne uniesienie: zaczął codziennie chodzić do kościoła i przyjmować eucharystię. Każdą wolną chwilę spędzał nad lekturą Pisma Świętego i dzieł ojców Kościoła, filozofów i wybitnych teologów. Wszystkie swoje myśli skrupulatnie zapisywał. Pewnego dnia wiara odeszła. Równie niespodziewanie, jak się pojawiła. Z perspektywy czasu, pisarz stara sie to zrozumieć. Opowieść autobiograficzna przeradza się w powieść o uczniach Jezusa. Na pierwszy plan wysuwają się apostoł Paweł i ewangelista Łukasz.