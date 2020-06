Maciej Stuhr czyta Lema

Na stronie www.roklema.pl znaleźć będzie można wszystkie wydarzenia planowane w związku z setną rocznicą urodzin Stanisława Lema, zapowiedzi nowych wydań książek i niepublikowane wcześniej materiały, a także konkursy z nagrodami. Będzie to najlepsze źródło wiedzy o wielkim twórcy literatury science fiction i rocznicowych obchodach.

Strona jest dostępna, wspiera ja także Instytut Adama Mickiewicza. Można na niej znaleźć m.in. zapowiedź nowego wydania „Summy technologiae” Lema, przygotowywanego przez Wydawnictwo Literackie. Książka ukaże się w listopadzie pod patronatem Krakowa Miasta Literatury UNESCO , ale WL już od 17 czerwca na swoim Facebooku udostępnia czytelnikom specjalny cykl nagrań wideo z fragmentami tego dzieła w interpretacji Macieja Stuhra. Tutaj: https://pl-pl.facebook.com/wydawnictwoliterackie

„Summa technologiae” to jedna z najważniejszych filozoficznych książek Stanisława Lema, opublikowana po raz pierwszy w 1964 roku. Autor nakreślił w niej kierunki rozwoju naszej cywilizacji. Wiele pojęć i zjawisk dziś powszechnie znanych Lem rozpoznał i zapowiedział w niej już wtedy, jak wirtualna rzeczywistość (w książce nazwana „fantomatyką”), sztuczna inteligencja („intelektronika”), przechowywanie i wyszukiwanie informacji („ariadnologia”), biotechnologie, nanotechnologie, kopiowanie mechanizmów działania przyrody, genetyka, klonowanie.

- Miała ona szczególne znaczenie dla Stanisława Lema, dlatego postanowiliśmy rozpocząć obchody jubileuszowe od przypomnienia tej genialnej książki, a tym samym pokazać, jak znakomitym był Lem filozofem, futurologiem, znawcą nauki. – mówi Jolanta Korkuć, redaktor naczelna Wydawnictwa Literackiego. I zapowiada: - To pierwsza z licznych niespodzianek, które dla czytelników planuje WL W 2021 roku ukaże się nowa imponująca biografia Lema autorstwa Agnieszki Gajewskiej, przedstawiająca go z nieznanej do tej pory strony oraz specjalna książka o twórczym zderzeniu pisarza z rzeczywistością PRL Wojciecha Orlińskiego.