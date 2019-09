"Guardian": Książka Tokarczuk wśród 100 najlepszych XXI w.

"To, że powieść wywołała kontrowersje w Polsce, nie dziwi. Kompas polityczny drastycznie skręcił tam w prawo, a prawa kobiet i zwierząt są pod ostrzałem (...) Książka to wspaniała mieszkanka thrillera, komedii i rozprawy politycznej, napisana przez kobietę, która łączy w sobie niezwykły intelekt i anarchistyczną wrażliwość"- uzasadnia "Guardian" swój wybór.

Na podstawie nominowanej książki Agnieszka Holland i Kasia Adamik nakręciły film "Pokot".

W pierwszej 10. listy "Guardiana" znalazły się:

1. Hilary Mantel - "W komnatach Wolf Hall"

2. Marilynne Robinson - "Gilead"

3. Swiatłana Aleksijewicz - "Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka"

4. Kazuo Ishiguro - "Nie opuszczaj mnie"

5. W.G. Sebald - "Austerlitz"

6. Philip Pullman - "Bursztynowa luneta" (tom 3. z cyklu "Mroczne materie")

7. Ta-Nehisi Coates - "Between the World and Me" (brak polskiego tłumaczenia)

8. Ali Smith - "Autumn" (brak polskiego tłumaczenia)

9. David Mitchell - "Atlas chmur"

10. Chimamanda Ngozi Adichie - "Połówka żółtego słońca"