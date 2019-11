"Żeby społeczeństwo mogło żyć dostatnio". Zawisza o postulatach Lewicy

- Zakładamy, że część tych projektów będziemy realizować kiedy dojdziemy do władzy, ale część tych projektów mam nadzieję że Prawo i Sprawiedliwość jednak wprowadzi. Bo jeżeli nie, to będzie musiało odpowiedzieć prawie 1,5 mln emerytów i emerytek, dlaczego nie chce im podnieść emerytury o 500 zł; będzie musiało odpowiedzieć, dlaczego nie chce podnieść nakładów na ochronę zdrowia; będzie musiało odpowiedzieć, dlaczego nie chce wprowadzić leków za 5 zł maksymalnie na receptę - powiedziała posłanka Lewicy.

W #RZECZYoPOLITYCE Marcelina Zawisza poruszyła także temat systemu emerytalnego. Lewica złożyła w Sejmie projekt zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, zakładający likwidację tzw. 30-krotności ZUS, czyli zniesienie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia, a także podniesienie najniższej emerytury do 1,6 tys. zł oraz wprowadzenie ograniczenia wysokości emerytury do sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę (dziś byłoby to 15,6 tys. zł). Jak napisano w uzasadnieniu projektu, jednym z celów zmian jest "umocnienie redystrybucyjnego charakteru systemu ubezpieczeń społecznych".

"Wprowadzić system taki sprawiedliwy społecznie"

- To co dla nas jest bardzo ważne, to to, żeby wprowadzić z powrotem system taki sprawiedliwy społecznie, to znaczy żeby ci, którzy mają więcej, dorzucali się do wspólnego systemu - mówiła w #RZECZYoPOLITYCE o projekcie Zawisza. Dodała, że poprzez likwidację limitu 30-krotności "jesteśmy to w stanie zagwarantować", żeby "ci bogatsi" "się dorzucali więcej".

Na uwagę, że "bogaci nie chcą", posłanka Lewicy odparła: - Ale bogaci nigdy nie chcą się dorzucać więcej.

- To jest tak naprawdę zadaniem państwa, żeby po pierwsze wprowadzić odpowiednie regulacje, a po drugie przekonać społeczeństwo, że jest to z korzyścią dla całego społeczeństwa. Funkcjonuje to w wielu krajach europejskich, że bogaci po prostu dorzucają się więcej, tak żeby społeczeństwo mogło żyć nie ubogo, ale dostatnio - stwierdziła.