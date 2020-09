Trzysta kilometrów czeka materiały prasowe

Prognoza jest dobra. Temperatury w dzień od 16 do 19 st. Celsjusza, w nocy od 8 do 10. Słońce na pewno będzie wychodzić zza chmur, najczęściej w sobotę, drugiego dnia festiwalu. Jeśli popada, to rzadko i niewiele.