Kogo ma pozwać lekarz za brak dodatku covidowego

Według uznania szefa

A groźba pominięcia w dodatkach osób pracujących przy zwalczaniu covid jest całkiem realna. Z ustawy covidowej został wykreślony na skutek nieporozumień co do grup uprawnionych do jego utrzymania, przyznawany jest na podstawie polecenia ministra zdrowia prezesowi NFZ, a pracowników uprawnionych do jego otrzymania zgłasza do Funduszu szef placówki.