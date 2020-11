Lekarz wezwany do walki z COVID-19 może stracić podatkowo

Odkąd pandemia przyspieszyła, w przeciążonej służbie zdrowia liczy się każda para rąk. Państwo musiało sięgnąć nawet po przymus, tj. decyzję o skierowaniu do pracy w walce z Covidem. A to może mieć konsekwencje podatkowe, bo pojawia się pytanie, czy lekarz, który ma prywatną praktykę, czyli działalność opodatkowaną liniowym PIT, może przez to stracić preferencję.

Wszystko przez art. 9a ust. 3 ustawy o PIT. Wynika z niego, że jeżeli podatnik, który wybrał liniowy PIT, uzyska m.in. z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy, traci w roku podatkowym prawo do preferencji. W konsekwencji jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku według skali podatkowej i musi zapłacić odsetki.

To, że nie można zawsze stawiać znaku równości między tym, co lekarz robi podczas prywatnej praktyki i na etacie w szpitalu, potwierdzano już w orzecznictwie. Przykładowo w wyroku z 18 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że czynności, które pokrywają się tylko w części, nie można uznać za tożsame. Specyfika zawodu lekarza zawsze będzie związana z powielaniem pewnych czynności. Samo ich wykonywanie przez lekarza, zarówno w roli pracownika, jak i w indywidualnej praktyce na rzecz tego samego szpitala, nie przesądza o wyłączeniu opodatkowania podatkiem liniowym (II FSK 2416/16, prawomocny).

– Państwo, które dla dobra ogółu zmusza lekarza do pracy na etacie, nie może go później karać podatkowo. Powinno zadbać o jego komfort. To, że taka sytuacja nie przekreśla prawa do liniowego PIT, powinno wynikać albo z przepisu, albo z interpretacji ogólnej. Konieczna jest więc szybka interwencja – podkreśla ekspert.