Farmaceuci: Tarcza antykryzysowa powinna obejmować apteki Adobe Stock

Kryzys spowodowany pandemią znacznie obniżył dochody aptek. Dlatego powinny one zostać włączone do tarcz antykryzysowej i finansowej – pisze w apelu do premiera prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA) Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.