Ksiądz z Radomska odcina się od przeciwników LGBT, bo boi się "niechrześcijańskich zachowań"

- Miłość. Równość. Akceptacja. Pokażmy, że te wartości są ważne dla Radomska i zgromadźmy się wspólnie w Parku Solidarności 17 sierpnia o 12 – zapraszają organizatorzy Marszu Równości. Podkreślają, że to jest marsz dla wszystkich. - Udowodnijmy, że i u nas można zamanifestować zarówno swoje prawdziwe "ja", jak i solidarność z osobami LGBT+. Jeżeli uważasz to za dobry pomysł, to nie może Cię zabraknąć! – zachęcają.