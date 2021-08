Marsz Równości w Kraśniku. Groźby pod adresem organizatorów

- Zostały przesłane dwie wiadomości z groźbą o użyciu siły fizycznej, jeżeli przyjedziemy z tęczowym protestem do Kraśnika. W dodatku, anonimowy informator poinformował nas, że już środowiska radykalno - narodowe się mobilizują i szukają pełnych informacji o terminie i trasie przemarszu – cytuje oświadczenie stowarzyszenia lubelski portal.

Organizatorzy informowali, że marsz rozpocznie się na Rynku Starego Miasta w Kraśniku, przejdzie m.in. ulicami Lubelską, jednak dokładna trasa nie została jeszcze ustalona. Tęczowy marsz będzie liczyć ok. czterech kilometrów.

Do Urzędu Miasta Kraśnik wpłynęło zawiadomienie, że taki marsz ma się odbyć w październiku.

- To jest miasto otwarte. Nasza społeczność jest w zdecydowanej większości pozbawiona uprzedzeń – mówił Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika, w październiku ub. roku w rozmowie z naszym "Życiem Regionów".

Dodał, że ten obraz zaścianka i skansenu jest nieprawdziwy i niesprawiedliwy wobec mieszkańców. - To miasto i jego mieszkańcy najbardziej ucierpieli na tym, co się stało. Odbudowa zaufania do miasta potrwa bardzo długo – dodał burmistrz Wilk.