Kukiz: Możemy startować sami, możemy w koalicji

- Jesteśmy gotowi do samodzielnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu – poinformował Paweł Kukiz, lider ugrupowania po posiedzeniu klubu Kukiz'15.

Dodał jednocześnie, że "otrzymał od klubu legitymację do zawarcia porozumienia z tymi opcjami politycznymi, które popierają postulaty Kukiz'15. Termin zawarcia takich porozumień to maksymalnie 15 lipca. Poniżej dalsza część artykułu

Wczoraj odbyło się całodzienne posiedzenie klubu Kukiz'15. Jego lider Paweł Kukiz ujawnił kulisy spotkania na swoim profilu na Facebooku.

- Bardzo dobre rozmowy, konkretne ustalenia, a co najważniejsze – wszystko to w prawdziwie zespołowej atmosferze. Jest determinacja i wola dalszej walki o normalne państwo i lepszą Polskę. O nowy ustrój, niskie podatki, o kontrolę Obywateli nad władzą – poinformował Paweł Kukiz.

Zdradził, że podczas posiedzenia „dużo rozmawiano o pułapkach, jakie na mniejsze opcje polityczne zastawia i zamierza zastawiać postbolszewicki (ustrojowo i mentalnie) POPiS, dążący do wprowadzenia dwupartyjnej sceny politycznej w Polsce po to, by poza „chłopcami z ferajny" Kaczyńskiego lub Schetyny, żaden Obywatel nie miał prawa uczestnictwa w życiu publicznym".

- Dążący do utrwalenia ustroju, w którym "łaski" możliwości startu w wyborach doznają jedynie ci Obywatele, którzy zostaną „namaszczeni" przez wszechwładny POPiS – uważa Kukiz.

Zapewnił, że jego ruch wie jak te pułapki ominąć. Ustalono, że ruch obywatelski Kukiz'15 jest gotowy do samodzielnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu.

- Jednocześnie pozostajemy otwarci na współpracę z organizacjami i osobami podzielającymi nasze postulaty w zakresie zmian ustroju politycznego, upodmiotowienia obywateli, uproszczenia systemu podatkowego, obniżenia podatków i składek oraz odbiurokratyzowania gospodarki – zapewnił Paweł Kukiz.

Zdradził, że otrzymał od klubu legitymację do zawarcia ewentualnego porozumienia wyborczego z tymi opcjami politycznymi, które popierają postulaty ruchu. Termin zawarcia tych porozumień to czas maksymalnie do 15 lipca.

Kukiz'15 rozpocznie też akcję zachęcania i naboru ludzi do angażowania się w kontrolę prawidłowości wyborów parlamentarnych, poprzez udział w komisjach wyborczych. Ruch apeluje do chętnych o zgłaszanie się do najbliższych biur poselskich Kukiz'15 w całej Polsce.