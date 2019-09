Ekspertyza przeciwna propozycji PiS? Tyszka składa interpelację

Według Onetu wątpliwości dotyczące propozycji pojawiły się również w samym rządzie. Dowodem na to jest dokument wyliczający efekty planowanego podwyższenia płacy minimalnej. Portal twierdzi, że analiza została zarejestrowana w wewnętrznym systemie obiegu dokumentów Ministerstwa Finansów.

Eksperci resortu zwracają m.in. uwagę, że proponowane podwyższenie płacy minimalnej oznacza, że wyniesie ona 75 proc. prognozowanej mediany płac w 2023 r.: „Byłaby to wielkość niespotykana w krajach rozwiniętych, zarówno współcześnie, jak i w historii. Dlatego też planowana zmiana polityki stanowi eksperyment, którego skutki trudno dokładnie oszacować” – czytamy.

Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, we wpisie na Twitterze odniósł się do treści, do których dotarł Onet. „Pojawiające się w przestrzeni medialnej treści dotyczące rzekomego pisma MF odnośnie płacy minimalnej nie są stanowiskiem Ministerstwa Finansów, ani jego ekspertów” - napisał.

Inicjatywę w sprawie dokumentu zapowiedział tymczasem Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z Kukiz'15. „Złożyłem właśnie interpelację do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o ujawnienie ekspertyzy krytykującej radykalną podwyżkę płacy minimalnej opisanej przez Onet i Kamila Dziubkę. Jednocześnie powtarzam: wyższa kwota wolna, nie pensja minimalna, głupcy!” - napisał Tyszka na Twitterze.