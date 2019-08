Poseł Kukiz'15 Łukasz Rzepecki: Nie wystartuję z list PSL

Tymczasem Rzepecki podkreśla, ze urodził się w Zgierzu, a pochodzi z Ozorkowa w województwie łódzkim. Przypomina też, że ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, a do Sejmu (z list PiS) dostał się z okręgu sieradzkiego uzyskując 9229 głosów.

"Do wczoraj usilnie przekonywano mnie bym wystartował z Konina. W porozumieniu programowym wpisane są JOWy. Tłumaczyłem Pawłowi Kukizowi, że nigdy nie byłem w Koninie, nie mam żadnych związków z tym okręgiem. Natomiast nadal przekonywano mnie do startu z okręgu konińskiego. Więc mam pytanie do Pawła Kukiza, gdzie są te jednomandatowe okręgi wyborcze?" - pyta Rzepecki.

Rzepecki przekonuje też, że "w województwie łódzkim nie ma żadnego porozumienia pomiędzy Kukiz’15 a PSL". "Nie było żadnych rozmów. Nikt z Kukiz’15 nie startuje w Łódzkiem" - dodaje. "Więc co to za porozumienie ?" - pyta.

Rzepecki przekonuje też, że członkowie Kukiz'15 są "zbulwersowani zaistniałą sytuacją". "Nie ma i nigdy nie będzie na to mojej zgody. Twarzy takiemu porozumieniu dawać nie będę" - dodaje Rzepecki.

"Nie mogę również dawać twarzy również z powodu obecności na listach PSL autonomistów śląskich. Ich poglądy są dla mnie nieakceptowalne i powinny być poza debatą publiczną!" - dodaje poseł.

Rzepecki odszedł z klubu parlamentarnego PiS w 2017 roku, wcześniej wyrażając sprzeciw wobec przygotowanemu przez posłów PiS projektowi podniesienia opłaty paliwowej. Przed wykluczeniem go z PiS Rzepecki wezwał publicznie Jarosława Kaczyńskiego do przejścia na polityczną emeryturę.