Kukiz: W myśl naszego projektu Kuchciński nie mógłby startować do Sejmu

"Do dziś nie podjęto dalszych kroków, by tę ustawę uchwalić. Pewnie dlatego, że w myśl naszego projektu taki delikwent jak Kuchciński zostałby dożywotnio pozbawiony możliwości startu do Sejmu" - dodaje lider Kukiz'15, nawiązując do sprawy lotów marszałka Marka Kuchcińskiego rządowym samolotem, wraz z członkami rodziny, za które marszałek w poniedziałek przeprosił, choć podkreślił, iż w całej sprawie nie złamał obowiązujących przepisów.

