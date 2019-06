Paweł Kukiz: Rozmawiam z szefami ugrupowań, które się obawiają

Lider Kukiz'15 poinformował, że w Warszawie spotyka się z politykami, którzy podobnie jak on, obawiają się, że po wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość będzie miało konstytucyjną większość w parlamencie.

"Melduję, że od wczoraj jestem w Warszawie i cały czas rozmawiam z szefami różnych ugrupowań, które obawiają się sytuacji, że PiS w kolejnych wyborach uzyska większość konstytucyjną. Oczywiście nie rozmawiam z tymi, którzy Millera i Cimoszewicza wprowadzili do Parlamentu Europejskiego" - napisał Paweł Kukiz.

W ubiegłym tygodniu lider Kukiz'15 ostrzegał, że na polskiej scenie politycznej tworzy się duopol. - Tak będzie wyglądać sytuacja po jesiennych wyborach - oceniał.

"Jest duża wola, by znaleźć kompromis i połączyć siły aby nie dopuścić do dwupartyjnej sceny politycznej w Polsce i zabetonowania Systemu na lata. Dla mnie podstawą programową takiego kompromisu są dwie kluczowe kwestie ustrojowe - nadanie każdemu Obywatelowi biernego prawa wyborczego i obowiązkowe dostosowanie się władz do wyniku referendum ogólnokrajowego" - przekazał Kukiz.

"Z każdym, kto takie zmiany ustrojowe uważa za kluczowe jest mi po drodze. Po kilku przeprowadzonych rozmowach wiem, że wszystko się poukłada" - dodał.