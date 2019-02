Kukiz'15 o obietnicach PiS: A wystarczy podnieść kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł

Uchwalanie dnia wolnego w ostatniej chwili to robienie niepotrzebnego chaosu

Komentując przedstawione przez PiS na sobotniej konwencji obietnice socjalne, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka przekonuje, że wystarczyłoby - zamiast składać kolejne obietnice - podnieść kwotę wolną od podatku do 30 tys. złotych.

"PiS rozwiązał worek z obietnicami. Tymczasem ich pomysły skonsumowałoby przyjęcie projektu Kukiz15 o podniesieniu kwoty wolnej do 30 tys. zł" - napisał Tyszka na Twitterze.

PiS rozwiązał worek z obietnicami. Tymczasem ich pomysły skonsumowałoby przyjęcie projektu @Kukiz15 o podniesieniu kwoty wolnej do 30 tys. zł. Skorzystaliby i ci, którzy mają dzieci, i ci, którzy nie mają, zarówno młodsi jak i starsi.

Po co komplikować?https://t.co/5SHSpqUXlG — Stanisław Tyszka (@styszka) February 23, 2019

W czasie sobotniego kongresu PiS Jarosław Kaczyński mówił m.in. o rozszerzeniu programu 500plus również na pierwsze dziecko, rozpoczęciu wypłacania tzw. trzynastej emerytury oraz zwolnieniu osób poniżej 26. roku życia od płacenia podatku PIT.

Kwota wolna od podatku, o której pisze Tyszka, wynosi obecnie w Polsce dla większości obywateli 3091 zł. Kwota ta wyznacza wysokość dochodów, od których nie odprowadza się podatku dochodowego. Dla osób, które zarabiają poniżej 13 tys. zł rocznie kwota wolna od podatku jest wyższa - osoby zarabiające nie więcej niż 8 tys. zł rocznie są w ogóle zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (de facto oznacza to, że kwota wolna wynosi w ich przypadku 8 tys. zł).

Gdyby kwota wolna od podatku wynosiła - jak proponuje Kukiz'15 - 30 tys. zł, wówczas podatek w wysokości 19 lub 32 proc. byłby naliczany dopiero od kwoty powyżej tej sumy.

Obecnie kwota wolna od podatku w Polsce należy do najniższych w Europie - wynosi jedynie ok. 6 proc. średniej rocznej pensji. Dla porównania w Wielkiej Brytanii jest to niemal 40 proc. średniej rocznej pensji.