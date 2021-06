Laureaci Orłów stulecia "Rzeczpospolitej". Lista nagrodzonych

Orły stulecia "Rzeczpospolitej" trafiły do wybitnych twórców kultury i sztuki, sportowcom i filantropom, zarówno osobom, jak i instytucjom. Laureatów wybierała kapituła złożona z kierownictwa redakcji „Rzeczpospolitej". Uroczyste wręczenie Orłów stulecia w piątek 25 czerwca w krakowskiej Operze.

Lista laureatów:

Kategoria literatura: Andrzej Stasiuk

W drodze od zawsze – z warszawskiego Grochowa do łemkowskiego Czarnego i Wołowca. I jeszcze dalej - w czasie i przestrzeni, zanurzając się coraz głębiej w tym co dzieli, ale i łączy świat wschodu z zachodem.

Kategoria Muzyka: Zbigniew Preisner

Jest wirtuozem nieoczekiwanych integracji dźwięku z obrazem, współbrzmienia emocji i tajemnicy człowieka. W mistrzowski sposób uwidoczniło się to w filmach Krzysztofa Kieślowskiego, Agnieszki Holland, Johna Irvina, Héctora Babenco, Louisa Malle’a, Luisa Mandoki. Potrafi łączyć dwa pozornie odległe światy muzyki klasycznej i popularnej, szukając inspiracji w tekstach biblijnych, historii XX wieku czy wierszach naszych największych poetów.

- Dziękuje za tę nagrodę i obawiam się jednego: jeśli przenieśliście

się z nagrodą do Krakowa, to możecie chcieć przenieść stolicę do Krakowa, na to nie ma zgody - mówił kompozytor.

Kategoria Film i Teatr: Agata Kulesza

W filmie, telewizji, teatrze, w audiobookach. Każda jej rola jest przejmująca. Potrafi być na ekranie piękna, ale nie boi się brzydoty. Najważniejsza jest dla niej prawda. Wybitna aktorka poruszająca ludzkie serca i gwiazda na purpurowych chodnikach gal Oskarowych.

- Próbuję opowiedzieć o człowieku i rzeczywistości za pomocą swojej wrażliwości i intuicji oraz poprzez moje role – Dziękowała Kulesza

Kategoria Film i Teatr: Janusz Gajos

- Trzeba być dzieckiem szczęścia, żeby trafić na setne urodziny Rzeczpospolitej - powiedział aktor.

Kategoria Instytucja Kultury: Narodowy Stary Teatr

Matecznik wielkości polskiego teatru. Bez tej sceny nie byłoby „Dziadów” Swinarskiego, „Wesela” Wajdy, czy „Ślubu” Gombrowicza w wersji Jarockiego.

- W październiku Stary Teatr skończy 240 lat. Dane jest odebrać w imieniu instytucji, którą prowadzę od niedawna. Na markę teatru zapracowały też osoby obecne tutaj: Anna Dymna i Janusz Gajos – mówił Waldemar Raźniak, dyrektor teatru.

Kategoria Mecenas kultury: PGNiG

By zyskać miano Mecenasa Kultury naprawdę trzeba wychylać się ponad standardy. Jest jednym z fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej. Reprezentanci laureata twierdzą, że wspieranie kultury działa w obie strony, kreacja odpłaca się firmie inspiracjami, z których rodzą się innowacje.

- W PGNiG jesteśmy dumni, że możemy wspierać kulturę i sztukę – mówił

prezes zarządu Paweł Majewski

Kategoria Działalność charytatywna: Anna Dymna

Aktorską wielkość osiągała w spektaklach Konrada Swinarskiego, Andrzeja Wajdy, Jerzego Grzegorzewskiego i Jana Klaty, współtworząc scenę Starego Teatru w Krakowie. Serca widzów filmowych podbiła jako Ania Pawlakowa i Barbara Radziwiłłówna. Pracując najpierw na rzecz Fundacji im. Brata Alberta, a potem - już pierwszoplanowo, w Fundacji Mimo Wszystko. Udowodniła , że dobre serce i wielka sztuka potrafią leczyć największe społeczne wykluczenia. Dziś jest symbolem pracy dla innych ludzi. Ikona działalności charytatywnej.

- Nagrody są dowodem na to, że to co robimy znaczy, że jesteśmy komuś potrzebni - mówiła ze sceny aktorka.

Kategoria Mecenas Sportu: Grupa LOTOS

jeden z najważniejszych mecenasów polskiego sportu. Od wielu lat jest głównym sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej, także Kobiecej Reprezentacji Polski oraz Reprezentacji Polski Mężczyzn U-21. Wspiera zawodowych sportowców, ale nie zapomina o rozwoju młodych talentów, jak w programie „Piłkarska Przyszłość”, gdzie kształci się ponad 3,5 tys. młodych piłkarzy. Jest generalnym sponsorem polskiego narciarstwa, głównym sponsorem konkursów Pucharu Świata w Wiśle i Zakopanem oraz letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Wspiera najlepszego polskiego kierowcę rajdowego, trzykrotnego rajdowego mistrza Europy, Kajetana Kajetanowicza, Spółka jest sponsorem kobiecej i męskiej Reprezentacji Polski, Reprezentacji Młodzieżowej i Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych w tenisie ziemnym oraz głównym partnerem Huberta Hurkacza. Angażuje się także w rozwój polskiej koszykówki. Wspiera akademików w zawodach obejmujących aż 40 dyscyplin sportowych. Od 12 lat wspiera Lang Team przy organizacji Tour de Pologne.

Sport to emocje i nawet, jeśli sobie popłaczemy i pośpiewamy, że nic się nie stało, to następnego dnia zaczynamy znowu kibicować – mówił Adam Kasprzyk rzecznik grupy Lotos.

Kategoria Instytucja Charytatywna: Caritas Polska

Jest największą organizacją dobroczynną w Polsce, a jej historia sięga lat 20 zeszłego wieku. Dociera do tysięcy potrzebujących w całym kraju i poza jego granicami, prowadząc działalność w takich obszarach jak wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży, ochrona życia, pomoc ubogim, bezdomnym, chorym, osobom starszym i niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi kampanie społeczne, działania formacyjne, programy pomocy zagranicznej, Obejmuje wsparciem ofiary katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. Dzięki rozbudowanej sieci specjalistycznych placówek odpowiada na potrzeby z wielu dziedzin.



- Ta nagroda jest dla moich współpracowników, dla wolontariuszy i dla Państwa, wszystkich którzy wspierają dzieła miłosierdzia – mówił ks. Marcin Iżycki.

Kategoria Instytucja Sportu: Wisła Kraków

Założona w Krakowie w 1906 roku. Od zawsze z Polską i polskością na sztandarach. Już w 1911 roku była liderem powołania pierwszego patriotycznego i niezależnego od zaborców związku sportowego. To z jej stadionu na Oleandrach wyruszała Pierwsza Kadrowa Józefa Piłsudskiego w 1914 roku.

- Wisła Kraków to 115 lat sukcesów, ale też porażek. Jako sportowiec wiem, że wygrane dają najwięcej szczęścia, ale to przegrane uczą najwięcej – mówił Jakub Błaszczykowski.

Kategoria Sport: Agnieszka Radwańska

Karierę zaczynała nieopodal, w krakowskim Nadwiślanie. Nie miała wtedy pojęcia, że osiągnie taki sukces w sporcie, który da jej globalną sławę. Przed Robertem Lewandowskim była najbardziej rozpoznawalną twarzą polskiego sportu od Tokio po Buenos Aires. Finalistka Wimbledonu, triumfatorka turnieju Masters, była przez dekadę w ścisłej czołówce światowego tenisa. Grała nie tylko skutecznie, ale też pięknie, dlatego była witana z radością na wszystkich kortach świata. Jej zagrania do dziś są wzorem dla tych, które chcą nie tylko wygrywać, lecz także zachwycać. Laureatka licznych nagród za zagranie turnieju, miesiąca, czy sezonu.

- Agnieszka cieszy że otrzymuję te nagrodę w Krakowie, mieście z którego pochodzi i którego jest ambasadorką – tak w imieniu Agnieszki Radwańskiej za wyróżnienie w kategorii Sport dziękował manager, Mariusz Siewierski.

Kategoria Sport: Adam Małysz

Przez kilka lat był najlepszym skoczkiem świata, polskim sportowym idolem, któremu w XXI wieku nikt nie dorównał. Wciąż kocha go cała Polska. Zasiadała w weekendy przed telewizorami, a gdy konkursy odbywały się w Zakopanem, kto mógł jechał pod Wielką Krokiew. Jego legendarne pojedynki ze Svenem Hannawaldem i Martinem Schmidtem uznawaliśmy za kwestię narodowego honoru

Kategoria Instytucja Nauki: Polska Akademia Nauk

Na jej czele stali tacy giganci, jak Tadeusz Kotarbiński, Aleksander Gieysztor, czy Michał Kleiber. Od 2010 roku, w jej ramach działa Akademia Młodych Uczonych, która wspiera, promuje i pomaga najmłodszym polskim naukowcom. Powiązana sieciami współpracy w najważniejszymi palcówkami naukowymi na świecie, takimi jak CERN, czy NASA. Przez jej szeregi przewinęły się w ciągu siedemdziesięciu lat tysiące naukowców, w tym najgłośniejsze nazwiska polskich uczonych.

- PAN to około 10 tys. badaczy i badaczek starających się, by polska nauka była nauką światową i z tych ambicji nie zrezygnujemy – tak za nagrodę

prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN-u.

Kategoria Nauka: Prof. Henryk Skarżyński

Jest jednym z najważniejszych polskich lekarzy i naukowców. Nie tylko dzielnie niesie kaganek wiedzy i oświaty, posuwa do przodu dziedzinę, którą się zajmuje od wielu dekad, ale jest na dodatek sprawnym menedżerem umiejącym perfekcyjnie zorganizować swój warsztat pracy.

- Jako lekarz i mikrochirurg staram się, by polscy pacjenci mieli dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi na świecie - powiedział prof. Skarżyński.