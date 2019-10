Biura parlamentarzystów niedostępne dla niepełnosprawnych

– Moje biuro jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo – mówi poruszający się na wózku senator PSL Jan Filip Libicki. – Ale podaję w internecie mój telefon i inne dane kontaktowe, a gdy zgłasza się do mnie osoba z niepełnosprawnością, to często nie umawiam się w biurze, tylko jadę do niej. I o gotowość do takiego działania powinno się pytać w ankiecie – dodaje.

Teraz Integracja zamierza wystąpić do kancelarii Sejmu i Senatu, by wspólnie wypracować rozwiązanie, które zmobilizuje parlamentarzystów do dostosowania biur. Jeden z posłów w rozmowie z „Rzeczpospolitą” anonimowo zastanawia się jednak, czy jest to potrzebne. – Cena dostosowania może być bardzo wysoka. Prosta platforma, tzw. schodołaz, to koszt około 40 tys. zł. A do przeciętnego posła lub senatora nie zgłasza się więcej niż jedna osoba z niepełnosprawnościami rocznie. Lepiej, by posłowie i senatorowie odwiedzali takich wyborców – komentuje.