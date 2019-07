Mistrzowie świata debatują w Natolinie

Goście specjalni to Profesor Eric Barnes wykładowca z USA, pomysłodawca i organizator elitarnych mistrzostw w Stanach Zjednoczonych oraz Harish Natarajan - najbardziej utytułowany debatant sportowy na świecie, którego w lutym setki tysięcy osób na świecie obserwowało podczas historycznego pojedynku w debacie publicznej przeciwko sztucznej inteligencji z IBM, pojedynku zwycięskim dla ludzkości.

5-7 lipca w Kolegium Europejskim w Natolinie 32 najlepszych mówców Europy i świata z będzie rywalizować ze sobą w najbardziej prestiżowych mistrzostwach debatowania sportowego na Starym Kontynencie i jednych z TOP 3 na skalę globalną obok HWS Round Robin w USA i Tournament of Champions w Macau. Wśród pretendentów do tytułu są studenci, doktoranci i specjaliści z 11 krajów i kilkunastu dziedzin m.in. ekonomii, polityki, informatyki, data science czy fizyki.

“Chcemy pokazać szerszemu audytorium najwyższy światowy poziom debatowania, który będzie stanowił impuls do podwyższania jakości debat publicznych, zademonstruje jak to robić oraz wskaże potrzebę uczenia debatowania w szkołach, uniwersytetach i innych instytucjach.” - Radosław Czekan.

“Budowanie i przedstawianie merytorycznych argumentów w dyskusji, jest jedną z cenniejszych umiejętności jaką możemy kształcić w młodym pokoleniu wchodzącym na rynek pracy. Jeśli przyszli liderzy będą przygotowani do prowadzenia pogłębionych dyskusji na ważne dla nas wszystkich tematy - możemy być spokojniejsi, że nasza wspólna przyszłość będzie oparta na solidnych podstawach dialogu” - Łukasz Dobromirski, Kolegium Europejskie w Natolinie.

Wydarzenie jest organizowane przez Kolegium Europejskie w Natolinie przy współpracy z Warsaw Debate Chamber.

Kolegium Europejskie (College of Europe) to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni oferujących studia europejskie. College of Europe ma dwa kampusy: w Brugii (Belgia, od 1949 r.) i w Natolinie (Polska, od 1992 r.)

Od ponad dwudziestu pięciu lat w Kolegium Europejskim w Natolinie oferowany jest roczny program europeistycznych studiów interdyscyplinarnych prowadzony w językach angielskim i francuskim przez około 100 najwybitniejszych profesorów oraz ekspertów pochodzących z ponad 25 krajów.

W roku akademickim 2018-2019 w Kolegium Europejskim w Natolinie studiuje 137 studentów z 40 różnych krajów.

Więcej informacji na temat Kolegium Europejskiego w Natolinie: www.coleuropenatolin.eu

Warsaw Debate Chamber jest przedsiębiorstwem społecznym uczącym dorosłych przemawiania i przekonywania wykorzystując doświadczenie utytułowanych międzynarodowo debatantów sportowych. Organizuje kursy debat dla dorosłych, regularne treningi debatowania i otwarte wydarzenia Speed Debating Warsaw czy Warsaw Debate Night.