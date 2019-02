Rzecznik Praw Dziecka: „Zaprosiłem RPD Norwegii”. Norwegowie: „Nic podobnego”

„Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaprosił do Polski Rzecznika Praw Dziecka Norwegii, Panią Inge Bejer Engh. Zaproszenie ma związek z nieporozumieniem dyplomatycznym między Polską a Norwegią i wydaleniem polskiego konsula Sławomira Kowalskiego” – podało biuro polskiego RPD. „Nie dostaliśmy takiego zaproszenia” – kontrują Norwegowie w rozmowie z serwisem rp.pl.

13 lutego na stronie internetowej biura Rzecznika Praw Dziecka pojawiła się informacja o spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka Norwegii. „Nawiązując do dotychczasowej współpracy między Rzecznikiem Praw Dziecka w Polsce a Rzecznikiem Praw Dziecka w Norwegii w ramach ENOC (Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka), Mikołaj Pawlak zaprosił do Polski Panią Inge Bejer Engh. Spotkanie będzie okazją do omówienia funkcjonowania instytucji działających na rzecz najmłodszych w systemach prawnych Norwegii i Polski. Rzecznik Praw Dziecka jest przekonany, że spotkanie pomoże wyjaśnić powstałe niedomówienia i podtrzymać dobre relacje” – poinformowano.

Jednak, jak ustalił serwis rp.pl, w Norwegii nic o takich planach nie wiedzą. Kari Stenquist z biura prasowego Rzecznika Praw Dziecka w Norwegii przyznała, że reprezentowana przez nią instytucja nie otrzymała takiego zaproszenia.

Poniżej dalsza część artykułu

Zwróciliśmy się z pytaniem do polskiego biura RPD, kiedy dokładnie i w jakiej formie skierowano rzekome zaproszenie dla rzecznik Ingi Bejer Engh. Na razie odpowiedzi nie otrzymaliśmy.