Z butelką wina na Marsa

Resweratrol jest bardzo skutecznym przeciwutleniaczem oraz nietoksycznym środkiem antygrzybicznym i jako taki jest szeroko stosowany jako dodatek do żywności. W skali przemysłowej otrzymuje się go z wysuszonych skórek czerwonych winogron.

Resweratrol zawarty w czerwonym winie będzie ograniczał niekorzystne skutki długotrwałego braku grawitacji dla ludzkiego organizmu, wspomagając mięśnie kosmonautów w przestrzeni. Informuje o tym artykuł zamieszczony na łamach „Frontiers in Physiology". W przestrzeni kosmicznej brak grawitacji powoduje redukcję masy mięśniowej. W takich warunkach każda czynność wymaga mniejszego wysiłku fizycznego, lżejszej pracy muskułów, które nietrenowane wiotczeją. Zjawisko to nosi nazwę atrofii. Badania wykazały, że utrata masy mięśniowej daje o sobie znać już podczas lotu trwającego zaledwie od pięciu do jedenastu dni.