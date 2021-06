W chmurach Wenus jednak nie ma życia? Nowe wyniki badań

Badacze odkryli, że "aktywność wody" (stosunek ciśnienia pary wodnej nad powierzchnią roztworu do ciśnienia nad powierzchnią czystej chemicznie wody przy tym samym ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze) w kroplach z chmur Wenus wynosi 0,004 - podczas gdy w czystej kropli wody wynosi ona 1, a idealna suchość to aktywność wody na poziomie 0.

Koncentracja wody w chmurach wokół Wenus jest 100 razy niższa, niż wynosi minimum pozwalające na występowanie mikroorganizmów na Ziemi - oświadczył Hallsworth. - To nieprzekraczalna odległość do tego, co jest wymagane, aby pojawiło się życie - dodał.

- Te chmury są ponad 100-krotnie bardziej suche niż pustynia Atakama, która jest najbardziej suchym miejscem na Ziemi - podkreślił.