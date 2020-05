W centrum galaktyki odkryto superziemię

Metoda jest używana m.in. do szukania pozasłonecznych układów planetarnych. Obserwowane jest przede wszystkim centrum Drogi Mlecznej, gdzie szansa wystąpienia zjawiska to ok. 2 przypadki na milion gwiazd.

- Planeta została odkryta podczas trwającego 5 godzin okna obserwacyjnego. Gdy potwierdziliśmy, że mamy do czynienia z innym niż gwiazda ciałem niebieskim, a nie błędem instrumentów, przystąpiliśmy do ustalania charakterystyki układu gwiazda-planeta - poinformował dr Antonio Herrera Martin z Uniwersytetu Canterbury, główny autor opracowania opublikowanego na łamach "The Astronomical Journal" i jeden z autorów odkrycia, członek międzynarodowego zespołu uczestniczącego w poszukiwaniach superziemi.

Środek odkrytego układu planetarnego tworzy gwiazda o masie ok. 10 proc. masy Słońca. Masę odkrytej planety naukowcy szacują na większą od masy Ziemi i mniejszą od masy Neptuna. Jeśli wziąć Układ Słoneczny za punkt odniesienia, nowo odkryta planeta krążyłaby wokół swej gwiazdy pomiędzy Wenus a Ziemią. Rok na niej trwałby ok. 617 dni.

Zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego prowadzące do odkrycia planety zostało zaobserwowane w 2018 r., oznaczono je jako OGLE-2018-BLG-0677. Mikrosoczewkowanie zostało niezależnie wykryte w ramach Eksperymentu Soczewkowania Grawitacyjnego (Optical Gravitational Lensing Experiment, OGLE) prowadzonego przez naukowców z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz dzięki teleskopom południowokoreańskim zainstalowanym w Australii, Chile i RPA, do których dostęp mieli astronomie z Nowej Zelandii.

Jeden z autorów badania prof. Michael Albrow zaznaczył, że co roku wykrywa się ok. 3 tys. przypadków mikrosoczewkowania, w większości spowodowanych przez pojedyncze gwiazdy. - Dr Herrera Martin pierwszy zauważył niezwykłe cechy zarejestrowanego światła i po miesiącach analiz obliczeniowych doszedł do wniosku, że tym razem mieliśmy do czynienia z gwiazdą i planetą o niewielkiej masie - dodał.