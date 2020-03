Czy na planecie K2-18b istnieje życie?

Teraz zespół naukowców, pod kierownictwem Nikku Madhusudhana przeanalizował masę, promień i dane o atmosferze planety K2-18b - i odkrył, że planeta rzeczywiście może być zdatna do życia - czytamy w "The Astrophysical Journal Letters".

- Jest duża szansa, że na planecie tej znajduje się duży ocean, a ciśnienie i temperatura są tam podobne do tych w ziemskich oceanach - powiedział Madhusudhan.

Planeta jest 2,6 razy większa od Ziemi i 8,6 raza cięższa od naszej planety - podają naukowcy. Mimo takich rozmiarów planety naukowcy twierdzą, że warstwa wodoru wokół planety może być na tyle gruba, by temperatura i ciśnienie na powierzchni planety nie były zbyt wysokie dla organizmów żywych.

- To odkrycie wskazuje, że warunki do istnienia życia mogą być obecne na egzoplanetach większych niż dotychczas sądzono i że nasze poszukiwania życia w kosmosie nie musi być ograniczone do planet zbliżonych wielkością do Ziemi - podkreślił Madhusudhan.

Madhusudhan podkreśla, że K2-18b jest jak dotąd "najbardziej obiecującym kandydatem" do drugiej po Ziemi planety, na której istnieje życie. Powód? Jak dotąd to jedyna planeta co do której mamy pewność, że w jej atmosferze znajduje się para wodna, a na powierzchni znajduje się woda.