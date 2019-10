W piątek Ziemię minie wielka asteroida

Nie ma żadnego zagrożenia, że asteroida mogłaby uderzyć w naszą planetę - zapewnia CNEOS.

Asteroida minie Ziemię z prędkością 40 tys. km na godzinę.

1998 HL1 ma do 989 metrów średnicy co oznacza, że jest większa od najwyższego na świecie budynku, wieżowca Burdż Chalifa, który mierzy 828 metrów.

Ostatnio asteroida ta zbliżyła się do Ziemi w czerwcu tego roku. Następnym razem znajdzie się relatywnie blisko naszej planety w październiku 2026 roku.

Mimo iż asteroida nie znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią, jest klasyfikowana jako "potencjalnie niebezpieczna" dla Ziemi - za takie uznaje się wszystkie "obiekty bliskie Ziemi (NEO)", które zbliżają się do naszej planety na odległość mniejszą niż 0,05 jednostki astronomicznej i mają więcej niż 140 metrów średnicy.

Obecnie wiemy o 20 tysiącach obiektów bliskich Ziemi, co tydzień odkrywanych jest ok. 30 nowych - większość z nich to asteroidy (ale do grupy tej zalicza się również np. komety).