Kosmiczny teleskop odkrył egzoplanetę, na której może być życie

Odkryte przez TESS planety krążą wokół czerwonego karła GJ 357 w gwiazdozbiorze Hydry. GJ 357 to gwiazda o 40 proc. chłodniejsza i o 2/3 mniejsza od Słońca.

W ostatnim numerze magazynu "Astronomy & Astrophysics" pojawił się artykuł opisujący trzy z 31 odkrytych przez TESS planet.

Pierwszą egzoplanetą wykrytą w pobliżu GJ 357 przez TESS była planeta określona jako GJ 357 b. Ta planeta jest o 22 proc. większa i 80 proc. masywniejsza niż Ziemia, co czyni z niej tzw. Superziemię. Krąży 11 razy bliżej swojej gwiazdy niż znajdujący się w Układzie Słonecznym Merkury. Temperatura na powierzchni GJ 357 b wynosi prawdopodobnie ok. 254 stopni Celsjusza. GJ 357 b okrążą swoją gwiazdę w niespełna cztery dni (a więc tyle trwa na niej rok).

- Określamy GJ 357 b jako "gorącą Ziemię" - mówi Enric Pallé, współautor badań nad nowo odkrytymi planetami, astrofizyk z Instytutu Astrofizyki na Wyspach Kanaryjskich. - Chociaż z pewnością nie występuje na niej życie, warto odnotować, że jest to trzecia znajdująca się najbliżej znana nam egzoplaneta i jedna z najlepszych znanych nam skalistych planet, na których możemy badać atmosferę, jeśli jakąś posiada - dodaje.

Kolejna planeta krążąca wokół GJ 357 to GJ 357 d - Superziemia o masie większej o 6,1 raza od Ziemi. Ta planeta krąży wokół gwiazdy w odległości, która sprawia, że może na niej istnieć woda w stanie płynnym. Jak mówi Diana Kossakowski z Instytutu Maxa Plancka planeta otrzymuje tyle energii od swojej gwiazdy ile Mars otrzymuje od Słońca. - Jeśli ta planeta ma gęstą atmosferę, co musimy jeszcze ustalić, może to oznaczać, że atmosfera zatrzymuje na tyle dużo ciepła, by na powierzchni planety znajdowała się woda w stanie ciekłym - dodaje Kossakowski.

GJ 357 d okrąża swoją gwiazdę w niecałe 56 dni.

- To pierwsza bliska nam Superziemia, na której może znajdować się życie - odkryta za pomocą TESS, naszej małej, potężnej misji o dużym zasięgu - podkreśla Lisa Kaltenegger z Cornell's Carl Sagan Institute.

Pomiędzy opisanymi wyżej planetami znajduje się GJ 357 c. To planeta 3,4 raza większa od Ziemi, która okrąża Słońce w 9,1 dni. Temperatura na jej powierzchni wynosi 126 stopni Celsjusza.