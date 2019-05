NASA od 2020 roku zacznie wysyłać ekwipunek na Księżyc

Po raz pierwszy od lat siedemdziesiątych Stany Zjednoczone planują wysłać sprzęt na powierzchnię Księżyca. Misje w 2020 i 2021 roku mają przygotować NASA na ponowne lądowanie człowieka na ziemskim satelicie w 2024 roku.

Amerykańska agencja kosmiczna wybrała amerykańskie firmy Astrobotic, Intuitive Machines i Orbit Beyond do wysyłania instrumentów i innych urządzeń naukowych na Księżyc w ramach programu Artemis.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa przyspieszyła harmonogram ponownego wysłania ludzi na Księżyc. Nowa data docelowa to 2024 rok - została przesuniętą o cztery lata.

Każda firma opracowała lądowniki księżycowe o różnych rozmiarach i kształtach: jeden jest wysoki, a dwa pozostałe są bardziej zwarte - pisze agencja AFP. Lądowniki dostarczą także do 23 małych ładunków sprzętu NASA. Instrumenty mają gromadzić informacje, które pomogą astronautom później wylądować, nawigować i chronić się przed promieniowaniem.

Orbit Beyond wyląduje na Mare Imbrium, równinie lawy w kraterze księżycowym, do września 2020 roku. W przestrzeń kosmiczną ładunek zostanie wyniesiony przy pomocy rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Po wystrzeleniu przez jedną z rakiet SpaceX firmy Falcon 9. Intuitive Machines ma wylądować do lipca 2021 na Oceanous Procellarum, ciemnej plamie na Księżycu, widocznej z Ziemi. Również tutaj za start odpowiadać będzie SpaceX. Z kolei Astrobotic, który ma siedzibę w Pittsburghu, do lipca 2021 roku ma wylądować na małym morzu księżycom Lacus Mortis. Firma musi jeszcze wybrać rakietę dostawczą.

NASA przyznała firmom 77-97 milionów dolarów na rozwój ich lądowników.

Stany Zjednoczone ostatnio wysłały załogową misję na Księżyc w 1972 roku, przy okazji ostatniej misji Apollo. Dość regularnie wysyła też sondy na orbitę, ale na powierzchni lądują inni - ostatnio dwukrotnie Chińczycy. Nieudaną bezzałogową misję wysłał także Izrael.