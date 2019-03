Wyprawa na Antarktydę ma udowodnić, że Ziemia jest płaska

Na całym świecie nie brakuje osób, które są przekonane, że Ziemia jest płaska. Dołączył do nich znany autor filmów na YouTube Paul Logan. Amerykanin jest zainteresowany wzięciem udziału w wyprawie na Antarktydę, która ma udowodnić tę teorię.

Paul Logan zapowiedział, że wyemituje dziś dokument na temat płaskiej Ziemi. Zapowiedź filmu zebrała w sieci 1,5 mln odsłon.

Autor uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Płaskiej Ziemi 2018, która została zorganizowana w listopadzie w Denver.

Logan mówił do zgromadzonych osób, że nie jest ignorantem i chce poznać prawdę.

Dziennikarz Forbes Jim Dobson poinformował, że Logan jest zainteresowany wyruszeniem w podróż przez Antarktydę, aby dotrzeć do rzekomej ściany lodu i udowodnić teorię płaskiej Ziemi. Wyprawa ma się rozpocząć w przyszłym roku.

Organizator konferencji w Denver Robbie Davidson chwali autora za rozpowszechnianie informacji na temat tej teorii. Podkreśla, że administracja serwisu YouTube zmieniła algorytm, co doprowadziło do tego, że na platformie niżej wyświetlane są filmy dotyczące teorii spiskowych. Jego zdaniem jest to "uciskanie wolności słowa".

Nie jest wykluczone, że Paul Logan chce wykorzystać temat, by stworzyć dokument w formie parodii.