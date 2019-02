Musk pokazał silnik, który ma wznieść rakietę na Marsa

Elon Musk zaprezentował kosmiczny silnik SpaceX Raptor, który ma być wykorzystany do uruchomienia rakiety Starship.

Założyciel i dyrektor generalny SpaceX Elon Musk na swoim Twitterze opublikował zdjęcia i nagrania z testów nowej rakiety.

Silnik Raptor został zbudowany z myślą o obsłudze rakiety SpaceX Starship. Jednostka została tak zaprojektowana, by można ją było wielokrotnie użyć. Firma Muska planuje wykorzystać Starship do wysłania do 100 osób na Marsa.

First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S — Elon Musk (@elonmusk) 4 lutego 2019

SpaceX buduje silniki Raptor w siedzibie firmy w Hawthorne w Kalifornii i testuje je w obiektach firmy w McGregor w Teksasie.

Musk chwalił zespół, który pracował przy tworzeniu silnika. Napisał, że jest dumny z ich pracy.

SpaceX buduje obecnie prototyp rakiety Starship w swoim zakładzie w pobliżu Brownsville w Teksasie. Rakieta ma wznosić się w powietrze wykorzystując moc trzech silników. Prototyp ma być gotowy do pierwszych testów jeszcze w tym roku.

Plan zakłada, że ostateczna wersja rakiety będzie miała na pokładzie siedem silników Raptor.