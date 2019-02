Biegun magnetyczny Ziemi przesuwa się coraz szybciej

Północny biegun magnetyczny Ziemi przesuwa się tak szybko, że może stać się to problemem dla systemów nawigacji - informuje CNN.

Północny biegun magnetyczny, ku któremu od wieków kierują się kompasy, od 1831 roku przesuwa się w kierunku Rosji - podkreśla CNN.

W ostatnich latach jednak tempo przesuwania się bieguna magnetycznego w kierunku Syberii (znad kanadyjskiej Arktyki) osiągnęło poziom ok. 55 km rocznie, co zmusiło naukowców do zaktualizowania World Magnetic Model (Modelu Pól Magnetycznych), używanego przez amerykańską i brytyjską armię, a także NATO, rok przed czasem.

National Oceanic and Atmospheric Administration, amerykańska agencja rządowa poinformowała właśnie, że ze względu na "wariacje w regionie Arktycznym" przygotowano nowy model, który "precyzyjnie oddaje zmiany w polu magnetycznym Ziemi między 2015 rokiem a chwilą obecną".

World Magnetic Model jest zazwyczaj aktualizowany co pięć lat. Oprócz armii, która wykorzystuje go w urządzeniach nawigacyjnych, korzystają z niego również np. komercyjne linie lotnicze.

Zmiany pola magnetycznego wpływają na systemy nawigacyjne w przypadku terenów położonych powyżej 55 stopnia szerokości geograficznej północnej.

Przesuwanie się pola magnetycznego to efekt procesów zachodzących w jądrze Ziemi.

Jest kilka teorii próbujących wyjaśnić przyspieszenie przesuwania się pola magnetycznego Ziemi - jedna z nich mówi o tym, że obecnie obserwujemy proces przebiegunowania, tzn. że bieguny magnetyczne Ziemi zamieniają się miejscami.