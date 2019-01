Chińska sonda wylądowała po ciemnej stronie Księżyca

O 10.26 czasu pekińskiego (3.26 w Polsce), bezzałogowa sonda Czang'e-4 osiadła w kraterze Aitken, położonym na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca - poinformowały media państwowe.

Chińska sonda przywiozła ze sobą instrumenty, których zadaniem ma być dokonanie charakterystyki geologii regionu a także eksperymenty biologiczne.

Państwowe media nazwały lądowanie "ważnym kamieniem milowym w eksploracji kosmosu". Wszystkie poprzednie misje na Księżyc lądowały po stronie Księżyca widocznej z Ziemi.

#BREAKING: China’s Chang’e-4 probe successfully made the first-ever soft landing on the far side of the Moon on the South Pole-Aitken basin Thursday morning, a major milestone in space exploration. #ChangE4 pic.twitter.com/mt2YTWqlxs