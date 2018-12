Naukowcy, jak gwiazdy. Oryginalne plakaty NASA

Od roku 2000 NASA tworzy tzw. plakaty ekspedycyjne, które są wykorzystywane do reklamowania wypraw kosmicznych. Teraz agencja postanowiła zerwać ze stereotypami dotyczącymi naukowców. Postanowiono kreatywnie podejść do promowania swoich misji, inspirując się popkulturą.

Prace reklamujące ekspedycje kosmiczne znaleźć można na stronie internetowej NASA. Astronauci są przedstawiani na nich w nietypowej scenerii, często nawiązującej do popularnych filmowych takich jak między innymi „Piraci z Karaibów” czy „Matrix”. Nie zabrakło także nawiązań do muzyki, w tym okładki płyty "Abbey Road" zespołu The Beatles.

Each of NASA's expeditions has an official poster. Here are a selection for International Space Station missions. (Images: NASA.) pic.twitter.com/GyQlZtI0u3