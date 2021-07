Abp Hoser jest w szpitalu w poważnym stanie

Bp Kamiński zwrócił się do duchownych oraz wiernych o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia swojego poprzednika.

Zaapelował on do wszystkich diecezjan o „otoczenie chorego modlitwą indywidualną. "Powierzam duszpasterzom pamięć o tej intencji w modlitwie wspólnotowej - wspomnienie w modlitwie powszechnej podczas Eucharystii, podczas adoracji czy różańca itp. Niech towarzyszy Księdzu Arcybiskupowi nasza jedność z nim wyrażona w ofiarowanej w jego intencji modlitwie brewiarzowej" – dodał biskup warszawsko- praski.

To już trzeci w tym roku pobyt abpa Hosera w szpitalu. Pod koniec marca bieżącego roku zakaził się koronawirusem. W Wielką Sobotę trafił do szpitala z powodu powikłań po COVID-19.

"Przyjechał do Polski, żeby się zaszczepić. Przyjął pierwszą dawkę Pfizera, ale przed przyjęciem drugiej się zaraził COVID-19. Proszę o modlitwę w jego intencji. To jeden z najbardziej prawych i wiernych polskich biskupów. Wykonał niezwykłą pracę w Medjugoriu" - podał ks. Zieliński.

Były ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej ponownie trafił do szpitala z tego samego powodu na początku maja.

Emerytowany ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej ma 78 lat. Jest lekarzem i misjonarzem. Jako pierwszy polski pallotyn został podniesiony do godności arcybiskupa. Wywodzi się ze znanej rodziny warszawskich ogrodników. Jego ojciec i dziadek zginęli w Powstaniu Warszawskim rozstrzelani przez Niemców w czasie rzezi Woli.

W 1975 ks. Hoser wyjechał na misje do Rwandy. Po powrocie z Afryki był w latach 1996–2003 przełożonym Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego we Francji oraz członkiem Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych we Francji.